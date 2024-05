Ligabue e l’accusa di fare la stessa canzone da 25 anni | Un po’ è vero - ma gli album no

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il cantantenon ha paura del governo Meloni: «È un governo di destra, che ha bisogno di un’opposizione di sinistra. È una politica permanentemente in campagna elettorale, i social hanno modificato in peggio tutto, e sono molto contento che Berlinguer non sia mai stato su TikTok», dice oggi in un’intervista al Fatto Quotidiano. Nella quale si difende da un’accusa che gli fanno spesso: quella dilada 25. «Magari un po’ dic’è. Ho sempre scritto quello chevolevo. Ciò che la maggior parte della gente ascolta sono solo i singoli, e i singoli possono dare un senso di ripetitività. Volendo poi essere “un cantautore con la band”, farò quasi sempre brani con due chitarre, basso, batteria e tastiera. E anche questo “limita”. Poi: sono sempre io quello che ...

Piendibene si presenta in un’aula Pucci gremita - Piendibene si presenta in un’aula Pucci gremita - Grande partecipazione ed entusiasmo alla presentazione del candidato sindaco del centro sinistra Marco Piendibene e dei candidati delle tre liste che lo sostengono. Un’aula Pucci piena ha fatto da cor ...

Inter Lazio, boom di richieste, il club dichiara guerra ai bagarini - Inter Lazio, boom di richieste, il club dichiara guerra ai bagarini - L’Inter prepara un’altra festa, quella che andrà in scana a San Siro nell’ultima partita casalinga contro la Lazio. La consegna della Coppa dello scudetto, il concerto di ligabue e Tananai hanno fatto ...

al via vertice in Figc su Agenzia di Governo - al via vertice in Figc su Agenzia di governo - È iniziata poco dopo le 18 la riunione in Federcalcio convocata d'urgenza dal presidente Gabriele Gravina sull'Agenzia governativa che prenderebbe ...