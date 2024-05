Trovata esanime in casa dalla nonna | Sofia - 22 ann - non ce l' ha fatta A tradirla un aneurisma

Trovata esanime in casa dalla nonna: Sofia, 22 anni, non ce l'ha fatta. A tradirla un aneurisma - Trovata esanime in casa dalla nonna: Sofia, 22 anni, non ce l'ha fatta. A tradirla un aneurisma - CONEGLIANO (TREVISO) - Sono increduli i colleghi della ditta Tre Cuori per la morte improvvisa di Sofiya Ratanina, 22 anni, stroncata da un aneurisma. A trovarla era stata la ...

Sofiya muore a 22 anni, la trova la nonna - Sofiya muore a 22 anni, la trova la nonna - Sofiya Ratanina, 22enne, italo-ucraina, che è stata tragicamente stroncata da un aneurisma cerebrale. La notizia della sua morte ha scosso la città di Conegliano, dove Sofiya viveva da anni con la ...

Stroncata a 22 anni da un aneurisma. Sofiya trovata in bagno dalla nonna - Stroncata a 22 anni da un aneurisma. Sofiya trovata in bagno dalla nonna - Quando la nonna l’ha chiamata, Sofiya non rispondeva. L’ha rinvenuta esanime distesa a terra in bagno. La chiamata al 118, l’ambulanza e l’elisoccorso. Ma le condizioni della 22enne erano disperate. L ...