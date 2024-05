Taxi sul piede di guerra - sciopero il 21 maggio | i motivi della protesta

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tassisti suldi. Dopo la fumata nera con cui si è concluso l'incontro al ministero di Imprese e Made in Italy, i sindacati di categoria hanno proclamato unonazionale per la giornata di martedì 212024. La, come specificato dalle sigle Unica Cgil, Fast, Ugl...

I tifosi, furiosi per il risultato finale dell'incontro, avevano seguito la squadra in trasferta fino a Cittadella

I residenti di Farmers Branch, città del Texas, uniti contro l'apertura di una sala da poker da parte del Pro Douglas Polk. Ma l'ultima parola spetta al consiglio comunale.

Un comunicato stampa diramato da La7 sembra aver fatto tornare il sereno tra il direttore e la rete dopo l'affare Lilli Gruber, anche se secondo qualcuno dietro c'era dell'altro ...

Il mondo dello sport, unito e compatto come mai in passato, è sceso sul piede di guerra per opporsi all'esproprio del ruolo di controllore dei conti delle società professionistiche. Dal canto suo, il ...