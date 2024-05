(Di giovedì 9 maggio 2024) Ladi, il tennista scomparso nel 2008 per una leucemia fulminante, ha raccontato ai microfoni di Fanpage.it chi era davvero Fede e come vive ancora oggi nei progetti portati avanti in suo nome.

Neanche il compleanno di Vittoria riporta la pace tra Fedez e Chiara Ferragni . La tensione era alle stelle già dopo la festa di compleanno del primogenito Leone. Il video dell’uscita dei Ferragnez dal locale in cui hanno festeggiato i 6 anni del ...

Il compleanno della figlia Vittoria non sarebbe filato in modo liscio: tensione sempre più alta tra Fedez e Chiara Ferragni : cosa è accaduto Fedez e Chiara Ferragni sono sempre più ai ferri corti. Il rapporto tra gli ormai due ex coniugi sarebbe ...

La mamma di Federico Luzzi: “È morto senza accorgersene, non dimentico cosa ha fatto Flavia Pennetta” - La mamma di federico Luzzi: “È morto senza accorgersene, non dimentico cosa ha fatto Flavia Pennetta” - La mamma di federico Luzzi, il tennista scomparso nel 2008 per una leucemia fulminante, ha raccontato ai microfoni di Fanpage ...

Fontana premia Ylenia Mellaro, mamma ‘coraggio’ di due gemelli nonostante un problema al cuore dalla nascita - Fontana premia Ylenia Mellaro, mamma ‘coraggio’ di due gemelli nonostante un problema al cuore dalla nascita - Nonostante un problema al cuore dalla nascita (ne ha solo metà, le manca un ventricolo), Ylenia Massaro non si è arresa al percorso in salita per avere figli e ora è mamma di due gemelli: oggi è stata ...

Lorenzo Fontana premia la "mamma coraggio" Ylenia Mellaro [VIDEO] - Lorenzo Fontana premia la "mamma coraggio" Ylenia Mellaro [VIDEO] - La giovane, priva del ventricolo destro fin dalla nascita, è diventata mamma di due gemelli dopo interventi realizzati dagli specialisti dell'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù e del Policlinico Universi ...