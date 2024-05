Marvel Rivals | Svelati i personaggi presenti al lancio

(Di giovedì 9 maggio 2024) L’universo dei videogiochi si prepara a un nuovo arrivo epico:. Creato da NetEase, questo sparatutto PvP basato sull’universo dei supereroiè in fase di test alpha chiusa e presto diventerà disponibile come free-to-play. Con una versione alpha già in corso, alcuni dataminer hanno scavato nei file del gioco, scoprendo una lista di 39che faranno parte del roster.– Gamerbrain.netIl Roster: Una Lista di Supereroi e Cattivi Iconici Miller Ross su Twitter, ha condiviso una serie di tweet che elencano 20annunciati e altri 19 ancora da rivelare. Tra iconfermati ci sono nomi famosi come Hulk, Punisher, Storm, Loki e molti altri. Secondo le informazioni trapelate, ...

Marvel Rivals: Il roster trapela Online - marvel rivals: Il roster trapela Online - marvel rivals, sta per essere lanciato da NetEase come free-to-play. Attualmente, una versione alpha chiusa è in fase di test e alcuni dataminer hanno scoperto 39 personaggi che faranno parte ...

Marvel Rivals Reveals Hela Gameplay and Abilities - marvel rivals Reveals Hela Gameplay and Abilities - marvel rivals reveals Hela's abilities, and gives players a preview of what the Goddess of Death's gameplay will be like in the 6v6 shooter.

AFL Round 9 tips: Betting preview, odds and predictions - AFL Round 9 tips: Betting preview, odds and predictions - GWS Giants are ready to expose a finals pretender on Saturday afternoon at marvel Stadium.