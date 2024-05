Violenza di genere - in 150 al presidio in largo Rezzara

E’ un appello a partecipare a una camminata lungo corso Matteotti sabato mattina a Varese , un momento di condivisione in segno di solidarietà e ferma condanna alla violenza esplosa ieri in via Menotti, con il ferimento da parte dell’ex marito, di ...

Nel mondo ogni anno vengono uccise circa 45 mila donne, 5 ogni ora e, nella maggior parte dei casi l’autore è un ex o un membro della loro famiglia. Solo in Italia, nel 2023, sono state uccise 106 donne, una ogni tre giorni, dato del ministero ...

La lotta di Elena Cecchettin per la sorella Giulia: «Risvegliamo la ribellione» - La lotta di Elena Cecchettin per la sorella Giulia: «Risvegliamo la ribellione» - Domenica la ragazza leggerà il suo monologo al Salone del Libro di Torino e parlerà di ruoli di genere, violenza e percezione della forza ...

Alloggi per le donne vittime di violenza - Alloggi per le donne vittime di violenza - Il Comune di Rimini si candida per ottenere finanziamenti regionali per realizzare alloggi temporanei per donne vittime di violenza di genere, con l'obiettivo di favorire l'autonomia abitativa e il pe ...

Lavezzola, piantati nespoli nel giardino della scuola primaria - Lavezzola, piantati nespoli nel giardino della scuola primaria - Iniziativa educativa per promuovere il rispetto e contrastare la violenza di genere. Nella tarda mattinata di venerdì scorso, nel giardino della Scuola primaria Dante Alighieri di Lavezzola, alla ...