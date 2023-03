Da Ugo Tognazzi a Luciano Pavarotti: le case dei personaggi illustri di tutta Italia aprono le porte (Di giovedì 23 marzo 2023) Un’iniziativa molto interessante. Un fine settimana di porte aperte per scoprire le case che hanno ospitato i “Grandi”. Ci sono quelle di Ugo Tognazzi e Leonardo Da Vinci, di Antonio Canova e Salvatore Quasimodo, di Luciano Pavarotti e Giuseppe Verdi. I nomi sono tantissimi, la lista è lunga, da John Keats a Pier Paolo Pasolini, passando per Michelangelo Buonarroti, Vittorio Alfieri, Ignazio Silone, Giuseppe Tomasi di Lampedusa. E ancora, Tonino Guerra, Primo Conti, Giacomo Puccini, Giosuè Carducci, Giovanni Boccaccio, L’elenco prosegue, il programma è molto ricco. Nel centenario della nascita di Ugo Tognazzi Quest’anno, a simbolica chiusura dell’anno del centenario della nascita di Ugo Tognazzi (1922-1990) l’iniziativa vede come ambasciatore d’eccezione Gianmarco ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 marzo 2023) Un’iniziativa molto interessante. Un fine settimana diaperte per scoprire leche hanno ospitato i “Grandi”. Ci sono quelle di Ugoe Leonardo Da Vinci, di Antonio Canova e Salvatore Quasimodo, die Giuseppe Verdi. I nomi sono tantissimi, la lista è lunga, da John Keats a Pier Paolo Pasolini, passando per Michelangelo Buonarroti, Vittorio Alfieri, Ignazio Silone, Giuseppe Tomasi di Lampedusa. E ancora, Tonino Guerra, Primo Conti, Giacomo Puccini, Giosuè Carducci, Giovanni Boccaccio, L’elenco prosegue, il programma è molto ricco. Nel centenario della nascita di UgoQuest’anno, a simbolica chiusura dell’anno del centenario della nascita di Ugo(1922-1990) l’iniziativa vede come ambasciatore d’eccezione Gianmarco ...

