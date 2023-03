Caso Rossi, nuova Commissione d’inchiesta a distanza di pochi mesi (Di giovedì 23 marzo 2023) Dopo una prima Commissione parlamentare d’inchiesta sulla misteriosa morte di David Rossi, nella scorsa legislatura, la Camera dei deputati ha approvato l’istituzione di una seconda Commissione a soli 6 mesi di distanza. Il via libera dell’Aula è arrivato il 22 marzo all’unanimità. David Rossi, capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, morì il 6 marzo 2013 precipitando dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni. Ufficialmente per suicidio, o comunque perché Rossi “si lasciò cadere nel vuoto“, secondo una perizia del Ris dei carabinieri del 2022. David Rossi, responsabile dell’area comunicazione di Banca Monte dei Paschi di Siena, morto in circostanze misteriose nel 2013. Foto AnsaMa la sua famiglia non ha mai ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 23 marzo 2023) Dopo una primaparlamentaresulla misteriosa morte di David, nella scorsa legislatura, la Camera dei deputati ha approvato l’istituzione di una secondaa soli 6di. Il via libera dell’Aula è arrivato il 22 marzo all’unanimità. David, capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, morì il 6 marzo 2013 precipitando dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni. Ufficialmente per suicidio, o comunque perché“si lasciò cadere nel vuoto“, secondo una perizia del Ris dei carabinieri del 2022. David, responsabile dell’area comunicazione di Banca Monte dei Paschi di Siena, morto in circostanze misteriose nel 2013. Foto AnsaMa la sua famiglia non ha mai ...

