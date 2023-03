Captain America | New World Order | un riferimento a Wolverine in una foto dal set

(Di giovedì 23 marzo 2023) Unadal set di: Newpotrebbe anticipare un cameo del celebre mutante della Marvel. Sono ufficialmente partite ad Atlanta le riprese di: New, nuovo film della Fase 5 dell'MCU che vedrà Anthony Mackie avere il suo primo progetto da solista. Dopo aver ereditato lo scudo da Steve Rogers in persona ed essere diventatonella serie per Disney+, toccherà a lui affrontare una nuova minaccia. Il film promette grandi sorprese e una di queste potrebbe essere un cameo di. Unadal set scattata dall'account Instagram Atlanta Filming ha, infatti, mostrato quello che sembra essere un chiaro ...

... per la sanguinosa scena di "The Shining", per il primo bacio appassionato tra i protagonisti di "Cinquanta Sfumature di Grigio" o per il combattimento diin "The Winter Soldier". ...La produzione di: New World Order ha preso il via ad Atlanta, in Georgia, e 'Just Jared' ha condiviso le prime foto del set che mostrano Anthony Mackie nel ruolo di Sam Wilson. Nonostante le immagini ...Le riprese di: New World Order sono iniziate ad Atlanta: ecco il protagonista Anthony ...

Captain America: New World Order, avviate le riprese: i primi scatti dal set con Anthony Mackie

