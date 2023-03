Accusa, evasione fiscale: operazione tra Puglia, Piemonte e Portogallo. Sequestri per 32 milioni di euro Bat: sequestrate 255 banconote false (Di giovedì 23 marzo 2023) Di seguito alcuni comunicati diffusi dalla Guardia di finanza: Finanzieri del Comando Provinciale di Bari hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di beniper un valore complessivo di circa 32 milioni di euro, nei confronti di una società portoghese, operante nellagestione di un servizio a pagamento per la pubblicazione di annunci su un noto portale web, amministrata nelleprovince di Torino e Cuneo, nonché dei suoi 22 soci, quale profitto del reato di omessa dichiarazione commessonella forma associativa.Il decreto di sequestro preventivo – emesso dal G.I.P. del Tribunale di Torino, su richiesta della Procura dellaRepubblica a quella sede (accertamento compiuto nella fase delle indagini preliminari che necessita dellasuccessiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa) – costituisce l’epilogo di una verifica ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 23 marzo 2023) Di seguito alcuni comunicati diffusi dalla Guardia di finanza: Finanzieri del Comando Provinciale di Bari hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di beniper un valore complessivo di circa 32di, nei confronti di una società portoghese, operante nellagestione di un servizio a pagamento per la pubblicazione di annunci su un noto portale web, amministrata nelleprovince di Torino e Cuneo, nonché dei suoi 22 soci, quale profitto del reato di omessa dichiarazione commessonella forma associativa.Il decreto di sequestro preventivo – emesso dal G.I.P. del Tribunale di Torino, su richiesta della Procura dellaRepubblica a quella sede (accertamento compiuto nella fase delle indagini preliminari che necessita dellasuccessiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa) – costituisce l’epilogo di una verifica ...

