Nino Simeone | Consigliere comunale | Ecco le location per la festa Scudetto

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 22 marzo 2023)di Napoli, ha parlato a CalcioNapoli 24 durante "CalcioNapoli24 Live",le sue dichiarazioni: "Ci troviamo di fronte ad una giornata importante come quella di domani che vedrà la Nazionale giocare al Maradona. Lo stadio è pronto, l'ordine pubblico è allertato e non c'è la stessa preoccupazione vista contro l'Eintracht. Stiamo sul pezzo tutti, purtroppo la Cumana non funzionerà dopo le 22. Mi aspettavo ci fosse il collegamento serale come la Linea e la Ferrovia dello Stato, ma ho avuto risposta negativo per la Cumana. I tifosi inglesi verranno trasferiti direttamente al settore riservato dello stadio Maradona. Credo le tresaranno Piazza Plebiscito, stadio Maradona ed il Lungomare. Ci sono tante altre cose ...