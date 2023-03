Credit Suisse, pochi italiani nel capitale della banca (Di mercoledì 22 marzo 2023) Un’esposizione pressoché nulla sia sui 16 miliardi di franchi svizzeri di bond Additional Tier 1, che sono andati in fumo nelle nozze disegnate con Ubs, sia sull’equity. Gli investitori italiani – scrive MF-Milano Finanza – possono tirare un sospiro di sollievo dopo lo tsunami Credit Suisse che si è abbattuto sui mercati al termine di L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 22 marzo 2023) Un’esposizione pressoché nulla sia sui 16 miliardi di franchi svizzeri di bond Additional Tier 1, che sono andati in fumo nelle nozze disegnate con Ubs, sia sull’equity. Gli investitori– scrive MF-Milano Finanza – possono tirare un sospiro di sollievo dopo lo tsunamiche si è abbattuto sui mercati al termine di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

