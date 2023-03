Calciomercato Fiorentina, ansia per Igor: una big trama l’assalto (Di mercoledì 22 marzo 2023) Calciomercato Fiorentina, i viola ora in ansia per il futuro di Igor: c’è una big italiana che trama un assalto al brasiliano Secodno quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Fiorentina potrebbe vedersi sfilare da sotto il naso il brasiliano Igor, ormai colonna della difesa viola. Il giocatore classe ’98 è infatti finito nel mirino della Juventus, che sta seriamente pensando a lui nel caso in cui Daniele Rugani dovesse lasciare la squadra in estate. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 marzo 2023), i viola ora inper il futuro di: c’è una big italiana cheun assalto al brasiliano Secodno quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, lapotrebbe vedersi sfilare da sotto il naso il brasiliano, ormai colonna della difesa viola. Il giocatore classe ’98 è infatti finito nel mirino della Juventus, che sta seriamente pensando a lui nel caso in cui Daniele Rugani dovesse lasciare la squadra in estate. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : La #Fiorentina deve fare attenzione per il futuro di #Igor - sportli26181512 : Nuovo Franchi, dove giocherà la Fiorentina durante i lavori? Le ipotesi al vaglio: La Fiorentina giocherà per due c… - PagineRomaniste : Mercato, non solo la Roma su #Hjulmand: il danese piace a #Juventus, #Fiorentina e #Brentford #ASRoma… - LAROMA24 : ??Calciomercato #ASRoma: asta estiva per #Hjulmand. Oltre ai giallorossi, ci sono anche Brentford, Juventus, Fiorent… - AHerSan89 : RT @VoceGiallorossa: Roma, Juve e Fiorentina su Hjulmand, il centrocampista del Lecce piace anche all'estero: possibile asta estiva #ASRom… -