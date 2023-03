Armi all’Ucraina: è rottura tra Lega e Fratelli d’Italia (Di mercoledì 22 marzo 2023) La guerra in Ucraina continua a scavare sotto traccia un solco all’interno della maggioranza di governo. Se durante la formazione dell’esecutivo presieduto da Giorgia Meloni erano state le sparate di Berlusconi e di Forza Italia a destabilizzare la compagnine uscita vincitrice dalle elezioni, ora è la Lega – Legata a doppio filo al partito di Vladimir Putin – a riscoprire un tratto ‘pacifista’ che la accosta al M5s. i salviniani esprimono dubbi sui rischi di escalation militare, i berlusconiani spingono “per una soluzione politica”. Meloni: “Pieno sostegno a Kiev” “Con la mia presenza a Kiev ho testimoniato il pieno sostengo all’Ucraina – dice la premier Meloni, parlando in Aula al Senato nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo – un sostegno che verrà assicurato in ambito militare, civile umanitario senza ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 22 marzo 2023) La guerra in Ucraina continua a scavare sotto traccia un solco all’interno della maggioranza di governo. Se durante la formazione dell’esecutivo presieduto da Giorgia Meloni erano state le sparate di Berlusconi e di Forza Italia a destabilizzare la compagnine uscita vincitrice dalle elezioni, ora è lata a doppio filo al partito di Vladimir Putin – a riscoprire un tratto ‘pacifista’ che la accosta al M5s. i salviniani esprimono dubbi sui rischi di escalation militare, i berlusconiani spingono “per una soluzione politica”. Meloni: “Pieno sostegno a Kiev” “Con la mia presenza a Kiev ho testimoniato il pieno sostengo– dice la premier Meloni, parlando in Aula al Senato nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo – un sostegno che verrà assicurato in ambito militare, civile umanitario senza ...

