Anna torna con il singolo Energy, trap contemporaneo e internazionale (Di mercoledì 22 marzo 2023) Anna torna con il singolo Energy, un brano dal sapore trap contemporaneo che sembra arrivare da oltreoceano Anna torna con la banger Energy, un brano dal sapore trap contemporaneo che sembra arrivare da oltreoceano e che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 24 marzo. All’interno del singolo, l’artista si cimenta anche con alcune barre in inglese con una produzione, a cura di SadTours e Kiid (Sto records), che non ha nulla da invidiare alle migliori produzioni internazionali. Il flow è deciso e pieno di personalità, Anna rappa e mira a rompere le barriere dell’hip-hop italiano, il testo è empaticamente a favore ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 22 marzo 2023)con il, un brano dal saporeche sembra arrivare da oltreoceanocon la banger, un brano dal saporeche sembra arrivare da oltreoceano e che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 24 marzo. All’interno del, l’artista si cimenta anche con alcune barre in inglese con una produzione, a cura di SadTours e Kiid (Sto records), che non ha nulla da invidiare alle migliori produzioni internazionali. Il flow è deciso e pieno di personalità,rappa e mira a rompere le barriere dell’hip-hop italiano, il testo è empaticamente a favore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anna_giu1 : RT @RenatoSouvarine: Quindi, la Germania vuole riparare e far ripartire il #NS2 in autunno. C'è qlcosa che non torna, in questa storia. Per… - RadioDueLaghi : ANNA torna con la banger “ENERGY”, un brano dal sapore trap contemporaneo che sembra arrivare da oltreoceano...… - anna_mitica : RT @Piu_Europa: Al Senato torna l’attrazione fatale gialloverde. Poco dopo il mandato di cattura verso Putin, la #Lega si dissocia dalla… - francodalmas10 : @Marilena0407 @anna_giu1 Purtroppo..al di la dei proclami della prima ora..temo verrà fagocitata dall'apparato del… - Anna_AnninaEl : @nelloscavo @Antigon84594285 @ChiranAngelgela @rubio_chef @Avvenire_Nei @ilmanifesto Ah quindi, in altre parole - '… -