Stati Uniti, una chiesa in fiamme: le immagini della devastazione (Di martedì 21 marzo 2023) Un imponente incendio ha avvolto una chiesa nella contea di Burlington, nel New Jersey meridionale lunedì sera. Le fiamme sono divampate alle 18, ora locale. Non sono segnalati feriti. La WPVI riferisce che i funzionari ritengono che l'incendio possa essere iniziato nel santuario della chiesa, ma la causa è ancora in fase di indagine. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Un imponente incendio ha avvolto unanella contea di Burlington, nel New Jersey meridionale lunedì sera. Lesono divampate alle 18, ora locale. Non sono segnalati feriti. La WPVI riferisce che i funzionari ritengono che l'incendio possa essere iniziato nel santuario, ma la causa è ancora in fase di indagine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rusembitaly : ?? Il 20/03/2003, in violazione del diritto internazionale, gli Stati Uniti, sostenuti dagli alleati, hanno lanciato… - NicolaMorra63 : Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa John Kirby ha detto che, se la Cina dovesse proporre un c… - stebellentani : Che gli Stati Uniti combattano per procura l'abbiamo appurato da tempo. Oggi un altro elemento di chiarezza, che è… - LaRussaRossa : RT @Gianl1974: Il figlio del governatore di Krasnoyarsk Artem Uss dovrebbe essere estradato negli Stati Uniti - la decisione corrispondente… - surferinthewind : RT @LadyAfro17: 21 marzo 2023, USA L'EX PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI DONALD TRUMP NON SARÀ PUBBLICAMENTE AMMANETTATO E POSTO IN CUSTODIA… -