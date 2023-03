Roccapiemonte | Giornata della Memoria delle Vittime della Mafia | al cimitero il ricordo del poliziotto Franco Biagio

Leggi su zon

(Di martedì 21 marzo 2023) Fu ucciso nel tentativo di bloccare alcuni ladri in fuga. Era il 1985,aveva solo 26 anni. È stato ricordato stamane aldi, città natale del, alla presenza dei colleghi militari e del vice Sindaco Roberto Fabbricatore, nel giorno in cui si celebra lae dell’Impegno ininnocentimafie.era in servizio presso la Questura di Novara ed era intervenuto per cercare di arrestare i ladri che avevano messo a segno un colpo in una nota pellicceria del posto, fu travolto dall’autovettura con a bordo alcuni malviventi. A...