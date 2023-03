Riforma pensioni 2023 | ma gli incontri tra Governo e sindacati? L’intervista a Proietti UilProietti | In materia previdenziale l’atteggiamento del Governo è imbarazzante | dopo che il Governo stesso aveva preso solenne impegno a Palazzo Chigi di avviare un confronto con i Sindacati | tutto è fermo da mesi

Riforma pensioni 2023, ma gli incontri tra Governo e sindacati? L’intervista a Proietti (Uil)Proietti: "In materia previdenziale l’atteggiamento del Governo è imbarazzante, dopo che il Governo stesso aveva preso solenne impegno a Palazzo Chigi di avviare un confronto con i Sindacati, tutto è fermo da mesi" (Di martedì 21 marzo 2023) In molti ci stanno scrivendo per sapere che fine hanno fatto gli incontri tra Governo e Sindacati per discutere sui temi previdenziali che dovrebbero portare ad una nuova Riforma pensioni, effettivamente dopo la seconda riunione del 13 febbraio, non si é più saputo nulla e non sono stati fissati nuovi tavoli di confronto. Per questa ragione ci siamo interfacciati direttamente con Domenico Proietti, segretario confederale della Uil, di seguito L’intervista in esclusiva che ci ha rilasciato. pensioni 2023, tavolo di confronto col Governo? Proietti: ‘Si sono perse le ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 21 marzo 2023) In molti ci stanno scrivendo per sapere che fine hanno fatto glitraper discutere sui temi previdenziali che dovrebbero portare ad una nuova, effettivamentela seconda riunione del 13 febbraio, non si é più saputo nulla e non sono stati fissati nuovi tavoli di. Per questa ragione ci siamo interfacciati direttamente con Domenico, segretario confederale della Uil, di seguitoin esclusiva che ci ha rilasciato., tavolo dicol: ‘Si sono perse le ...

