Putin | ' Pronti a sostenere piano cinese | se ok di Nato e Kiev' | Xi lo invita a Pechino

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalyNowadays : Putin e Xi rafforzano l'asse, 'Pronti alla pace cinese'. - fisco24_info : Putin e Xi rafforzano l'asse, 'Pronti alla pace cinese': Patto sul nuovo ordine mondiale. Zelensky vuole sentire Pe… - Rosabianca123 : RT @putino: Il piano di pace della Cina può essere preso come base per un accordo di pace quando l'Occidente e Kyiv saranno pronti a farlo,… - dipego : @IoTifoSpread @mentecritica @NathalieTocci Ecco qui sopra la versione del cremlino. Il piano cinese intanto prevede… - CarpaneseSilva1 : RT @EnricoFaraboll1: ?? ??????Putin: 'Se dopo 60 giorni decidiamo ancora di non estendere l''accordo sul grano', allora siamo pronti a consegna… -

Il piano cinese può essere preso come base per un accordo di pace, ma solo "quando l'Occidente e Kiev saranno", ha detto. Il problema, ha lamentato il portavoce del Cremlino Dmitry ...ha detto che diversi dei punti del Position Paper sono nelle corde di Mosca e possono essere la base per una soluzione di pace, quando lOccidente e Kiev saranno, cosa che pero' al ...La Russia sarebbe costretta a reagire, sostiene- È tutto incentrato sui rapporti economici l'incontro di oggi fra Xi Jinping e. Una frase su tutte dal Cremlino fa capire l'aria: ...

Putin: “Pronti ad usare il piano di pace cinese come base per la risoluzione del conflitto in Ucraina” Agenzia Nova

E Putin, ha dichiarato: "Crediamo che molte delle disposizioni del piano di pace presentato dalla Cina siano coerenti con gli approcci russi e possano essere prese come base per una soluzione pacifica ...Il piano cinese può essere preso come base per un accordo di pace, ma solo "quando l'Occidente e Kiev saranno pronti", ha detto Putin. Il problema, ha lamentato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ...