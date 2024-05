Milan - il programma del Settore Giovanile | Primavera in campo a Lecce

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Cremona-Olimpia Milano , sfida valida come 30^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Con un finale di stagione dai risultati altalenanti, la formazione di coach Cavina si è assicurata una comoda salvezza ma non può più puntare a un posto nei ... Continua a leggere>>

Il programma e i telecronisti su Dazn di Milan-Genoa , match valido per la trentacinquesima giornata della Serie A 2023 / 2024 . Si sfidano i rossoneri e i rossoblù in una partita tra due squadre che hanno raggiunto il rispettivo obiettivo: i padroni di casa, però, possono con una vittoria raggiungere ... Continua a leggere>>

Panchina milan: proseguono i contatti per Conceiçao, resta in corsa Fonseca - Nonostante le smentite di Stefano Pioli in conferenza stampa, il milan sta continuando a lavorare alla ricerca del nuovo allenatore per la prossima stagione. Come raccontato nei giorni scorsi, al ... Continua a leggere>>

RASSEGNA - CdS: "Champions qui", Tuttosport: "Max, avviso alla Juventus e all'erede", Il Mattino: "Napoli, la lezione dello Scudetto" - Oggi si giocheranno Cagliari-Lecce, Verona-Fiorentina, Empoli-Frosinone, milan-Genoa e per finire il big match di ... Tuttosport dedica la prima pagina di oggi alla partita fra Roma e Juventus in ... Continua a leggere>>

Monza-Lazio, Tudor: “Loro meglio di noi. Vi spiego la sostituzione di Zaccagni” - Parliamo di quello tra Monza e Lazio, in programma alle ore 18:00 e terminato 2-2 al 92' al termine di un match incredibile (il racconto). Per i biancocelesti in gol Immobile e Matias Vecino, mentre ... Continua a leggere>>