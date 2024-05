Milan-Como Femminile | la preview e le convocate di Corti

Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili per i Biglietti di Milan-Como , valevole per la Poule Salvezza della Serie A Femminile Continua a leggere>>

Oggi in TV, dove vedere Milan-Genoa e Roma-Juventus - Tanti appuntamenti con il calcio in tv nella giornata di oggi, domenica 5 maggio 2024, in Serie A si giocano cinque gare. Il match clou è in serata. Continua a leggere>>

Tra Milan e Como c’è in palio il titolo di ‘regina dei poveri’: il nostro pronostico - Conquistata la salvezza con largo margine Como e Milan sono in lizza per conquistare quella che molti anni fa i cronisti avrebbero definito la maglia grigia. Continua a leggere>>

Serie a femminile. Derby lombardo tra Diavolo e Como. Le nerazzurre in trasferta a Roma - Milan e Inter si preparano per le ultime sfide di poule salvezza e scudetto. Il Milan giocherà in Messico a giugno, ma prima affronta il Como Women. L'Inter cerca di difendere il quarto posto contro i ... Continua a leggere>>