A che ora la finale di Jacobs oggi alle World Relays | programma - t - streami -g, avversari 4×100

(Di domenica 5 maggio 2024) Stanotte (domenica 6 maggio, ore 04.00) Marcellcorrerà con laladelle, i Mondiali di staffette. Dopo aver conquistato il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 grazie al secondo posto ottenuto in batteria, il Campione Olimpico scenderà in pista a Nassau (Bahamas) insieme ai compagni di squadra per disputare l’atto conclusivo. L’obiettivo è quello di agguantare un bel risultato, utile anche per ottenere una buona corsia ai Giochi. LA DIRETTA LIVE DELLEDI ATLETICA DALL’1.05 DI LUNEDÌ 6 MAGGIO Marcellcorrerà in seconda frazione, sfoderando i propri cavalli sul rettilineo opposto. Nel turno preliminare aveva ricevuto il testimone da Roberto Rigali e lo aveva ceduto a Lorenzo Patta, il quale aveva poi ...