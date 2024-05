Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 maggio | la rassegna stampa di Sky TG24

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 5 maggio 2024) Le edizioni domenicali dei giornali vedono al centro la trattativa tra Hamas e Israele sulla liberazione degli ostaggi, con lo Stato ebraico che pensa comunque all'attacco su Rafah. Spazio importante anche alla guerra in Ucraina, con i Paesi occidentali che non escludono un possibile impiego di propri militari contro l'invasione russa. In tema di politica interna, focus sulle mosse del governo con l'idea della discrezionalità dell'azione penale e la nascita di un'agenzia che vigila sui bilanci dei club di calcio