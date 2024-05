Osimhen Napoli - primi contatti per la cessione | dalla Premier la proposta per l’attaccante

Il Napoli è al lavoro su vari profili per il post Osimhen, visto che il nigeriano sarà ceduto in estate. Annuncio a sorpresa del l’intermediario di Dovbyk . In vista del Mercato estivo, iniziano già a circolare i primi accostamenti ai vari club, anche se la sessione di calcio Mercato dista ancora due ... Continua a leggere>>

Victor Osimhen si avvicina sempre di più ai saluti, il Napoli sta valutando attentamente l'erede del centravanti nigeriano. La stagione del Napoli sta per terminare, ma anche quella di Victor Osimhen in maglia azzurra. Infatti, il centravanti nigeriano si avvicina alla cessione, il club partenopeo

La principale preoccupazione per i tifosi del Napoli , in questo momento, è senza dubbio il futuro di Kylian Mbappé. Il destino del bomber del PSG potrebbe influenza, in negativo, anche il mercato del club partenopeo che potrebbe vedere uno dei suoi principali giocatori, Victor

FOCUS NM - Udinese-napoli, le probabili formazioni: ecco le scelte dei due mister - Il napoli ha l'obiettivo di chiudere al meglio la stagione, e sul campo dove conquistò lo Scudetto vuole cercare punti utili a sperare ancora in un piazzamento europeo. Dall'altra parte, però, gli uom

Calciomercato napoli, Lukaku è la nuova idea per l'attacco! Ecco l'affare col Chelsea - Affari in fase di ideazione per il napoli. Victor osimhen è uno degli indiziati a lasciare i partenopei, viste le tentazioni che arrivano dai maggiori club europei, su tutti Psg e Chelsea.

napoli, non solo il PSG su osimhen: primi contatti anche col Chelsea - Non solo il PSG su Victor osimhen. Per l'attaccante nigeriano i francesi possono presto aprire una trattativa con i partenopei, che però intanto hanno avuto anche i primi contatti col Chelsea. Gli ing