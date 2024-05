Quando Silvio vomitò per quel gesto di Putin… Ce lo mangiamo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 5 maggio 2024)Berlusconi, fino all’ultimo, ha mantenuto un saldo rapporto con Vladimir Putin, una connessione che ha resistito per oltre vent’anni. Tuttavia, ci fu un momento in cui tale alleanza fu messa in discussione da un episodio che ha rivelato una faccia inaspettata del presidente russo. Questo evento fu narrato in un articolo di Mattia Feltri sulla Stampa nel 2013, portato alla luce anni dopo da Fabrizio Cicchitto, esponente di spicco di Forza Italia. Durante una vacanza trascorsa insieme in una dacia, Berlusconi fu invitato da Putin a un’insolita esperienza di caccia. Nonostante non avesse mai maneggiato un fucile, Berlusconi accettò, spinto dall’insistenza dell’amico. Nel cuore di un bosco innevato, il leader russo, dopo aver abbattuto due caprioli, mostrò un lato di sé crudo e spietato, procedendo a squartare uno degli animali e presentando a Berlusconi il cuore ...