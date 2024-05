Parma-Cremonese - Serie B | probabili formazion - pronostico e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 5 maggio 2024) La veloce risalita del Como ha improvvisamente messo a repentaglio il primo posto in classifica del, che laA, però, l’ha messa in tasca già nel turno infrasettimanale. Per togliersi la soddisfazione di mettere in bacheca la primaB della propria storia servirà una vittoria ai crociati contro unain crisi, obbligata a vincere per non rischiare di scivolare al di fuori della top 4, che permette di approdaremente alle semifinali playoff evitando le insidie del primo turno. Il fischio d’inizio a, valevole per la 37esima giornata diB, è in programma alle ore 15:00 di questo pomeriggio allo Stadio Ennio Tardini. Il momento delle due squadre Grazie al pareggio di mercoledì al San Nicola con il ...