Bambina di 3 anni uccisa da un proiettile vagante mentre è in auto

(Di domenica 5 maggio 2024) Unaafroamericana di treè statada una pallottolaera a bordo di un suv che si è trovato in mezzo a una sparatoria in strada a Washington, negli Stati Uniti. La piccola Ty'ah Settles è la 58esima vittima quest'anno nel sud est di Washington, l'area con il più...

Per il 19enne , arrestato per violenza sessuale ai d anni di una Bambina di 5 anni , sono stati disposti gli arresti domiciliari. I genitori della piccola e il ragazzo abitano nella stessa via.Continua a leggere Continua a leggere>>

È successo a febbraio in un asilo privato della provincia di Genova : a causare il gesto sarebbero stati i pianti della bimba che non voleva fare il riposino. La 46enne è già stata licenziata.Continua a leggere Continua a leggere>>

Anche quest’anno a Racconigi torna il Festival dell’Ambiente - Dal 23 al 26 maggio è in programma a Racconigi la seconda edizione del Festival dell’Ambiente RACCOèCOLOGIA dal titolo “Noctalgia – L’impronta dell’universo”. Il tema centrale delle quattro giornate d ... Continua a leggere>>

Sparatoria in strada, bambina in auto raggiunta da un proiettile muore a 3 anni: il dramma a Washington - Così è morta a soli 3 anni Ty'ah Settles, una bambina afroamericana di soli tre anni uccisa venerdì sera nel quartiere sud-est di Washington. Secondo quanto riportato dal Washington Post, la piccola ... Continua a leggere>>

Nuovi casting aperti a bambini e adulti per il film I Giorni più intensi di Guido Kalb - Opportunità di casting per bambini e adulti in un film dal titolo “I Giorni più intensi di Guido Kalb”, da girare in Lombardia. Ecco tutti i dettagli per partecipare ai provini. Continua a leggere>>