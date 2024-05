Atletica - i tempi di frazione dell’Italia nella 4×100 alle World Relays | Jacobs avvicina i 9 secondi netti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024) L’Italia si è già qualificataOlimpiadi con ben tre staffette: a ottenere il pass per Parigi tramite le(i Mondiali di specialità) di Nassau (Bahamas) sono state le 4×400 sia al maschile che al femminile e soprattutto lamaschile che detiene il titolo olimpico e l’argento mondiale. Roberto Rigali, Marcell, Lorenzo Patta e Filippo Tortu hanno fatto registrare il tempo complessivo di 38.14, inchinandosi solo agli Stati Uniti che hanno fatto la miglior prestazione mondiale stagionale in 37.49. Il quartetto dello scorso mondiale è stato confermato in toto e ha portato subito in dote il pass per i Giochi. Roberto Rigali si è difeso egregiamente al lancio in 10.63 da fermo, tempo uguale a quello del brasiliano Do Nascimento e inferiore solo a Lindsey (10.32). La sterzata è ...