ATP Madrid 2024 | tra Auger-Aliassime e Rublev la finale inattesa alla Caja Magica

(Di domenica 5 maggio 2024) Non era certo lache ci si aspettavavigilia, quella che Felixe Andreysi disputeranno al Masters 1000 di, il quarto dell’anno e secondo sulla terra rossa. Una serie tutta particolare di situazioni ha portato il primo a raggiungere un livello che, paradossalmente, negli anni migliori non aveva mai raggiunto (vero è che la sua carriera è ancora giovane: ha 23 anni). Diversamente, molto merito va al russo per aver preso di forza tutto quel che è arrivato. Veniamo ad: il suo è stato il torneo dei ritiri. Al secondo turno, infatti, sotto 6-1 1-0 il ceco Jakub Mensik ha dovuto alzare bandiera bianca, poi, nei quarti, non c’è stato nemmeno match perché l’anca di Jannik Sinner è stata fatale ...

