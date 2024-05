Letizia in abito azzurro - zaffiri e diamanti al giuramento di Re Felipe | sguardi complici

(Di domenica 5 maggio 2024) Sabato 4 aprile, si è tenuto il 40° anniversario deldella Bandiera: ildi Reè stato presieduto dadi Spagna e da Leonor, Principessa delle Asturie. Il monarca ha indossato l’uniforme tradizionale, ma la Regina ha optato per un look da perfetta working girl, uno dei suoi preferiti. Pura eleganza in quel di Saragozza, con un nuovoceleste e orecchini di, immancabili. Il look didi Spagna per ildi ReFonte: IPAIl look della ReginaLa cerimonia militare commemorativa si è tenuta all’Accademia Militare di Saragozza: Reha baciato la bandiera spagnola, rinnovando così il suo impegno nei ...

