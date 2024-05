Un approccio personalizzato si è rivelato molto efficace per la stimolazione ovarica

(Di domenica 5 maggio 2024) Quando si cerca un figlio con la fecondazione assistita la riuscita dellaè, con l’età, l’elemento che più incide sulle possibilità di successo. Con l’iniezione di gonadotropine, gli ormoni ipofisari che stimolano i follicoli ovarici, si “forza” l’ovaio perché anziché produrre un solo follicolo e un solo ovocita ne sviluppi tanti, per poterli poi prelevare e fecondare: riuscirci è un fattore chiave. Infertilità, con la PMA ci sono «alte percentuali di successo e bassi rischi» ...

