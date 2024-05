Sassuolo-Inter - l’arbitro Marchetti promosso La moviola – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 5 maggio 2024), conclusasi con il risultato di 1-0, non è una partita difficilissima da gestire.infatti vienedal Corriere dello Sport con la suanon è un test difficilissimo per. Nessun episodio in entrambe le aree che desti sospetti, tutto sotto controllo per 90 minuti con pochissimi falli fischiati: solo 17 a fine partita. Appena due cartellini gialli dati nei minuti finali, anche se forse ne mancava qualcuno già prima. L’assistente non lo aiuta sulla rete poi annullata con il Var a Lautaro Martinez. Nel momento del tiro di Carlos Augusto l’argentino è oltre e non di poco, Toljan non lo tiene in gioco e Lissone ...