Lite finisce in tragedia - donna uccide marito | arrivano i carabinieri

(Di domenica 5 maggio 2024)termina in, unailall’interno della loro abitazione:Una terribile e drammatica vicenda quella che si è verificata nella serata di ieri, sabato 4 maggio, all’interno di una abitazione in quel di Bicinicco (provincia di Udine). Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali, al termine di una (probabile e possibile) violenta, unaha ucciso il. Il tutto sarebbe avvenuto poco prima delle ore 22, precisamente in una palazzina di via Roma. Sul posto sono arrivati i sanitari ed i(Ansa Foto) Notizie.comI primi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. ...

