Pensione anticipata: a chi spetta l'assegno

L'Inps, con la circolare n. 27 del 10 marzo 2023, ha fornito nuove indicazioni sul calcolo degli importi relativi alla Pensione anticipata a 62 anni. Va detto innanzitutto che la legge di Bilancio 2023, ha introdotto la facoltà di conseguire il diritto alla "Pensione anticipata flessibile", cd. Quota 103, ai contribuenti che hanno delle determinate caratteristiche che andremo ad analizzare per cercare di comprendere meglio. Si tratta di coloro che hanno un'età anagrafica di almeno 62 anni, un'anzianità contributiva minima di 41 anni e altre caratteristiche di cui ne parleremo approfonditamente qui di seguito per fare chiarezza circa il tanto discusso argomento delle ...

