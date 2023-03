Lotito promise di portare i tifosi ad Auschwitz per sensibilizzarli | non lo ha mai fatto La Stampa

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 21 marzo 2023) Il derby di Roma è stato macchiato dai cori antisemiti deidella Lazio e dalla maglietta di uno di loro con la scritta ‘Hitlerson’, accompagnata dal numero 88. Ieri è arrivata la condanna della comunità ebraica. Impossibile continuare a far finta di niente. Probabilmente, oggi, il Giudice Sportivo decreterà la chiusura della Curva Nord. Del resto la curva della Lazio non è nuova a comportamenti del genere. Lo hagià in occasione di altre partite, come quella contro il Napoli. Lascrive che il tifoso della maglia Hitlerson è vicino ad essere identificato e punta il dito contro la Lazio: il club diparla tanto ma agisce poco. Ormai le parole non bastano più. Il quotidiano torinese ricorda la promessa fatta dal presidente della Lazio nel 2017. Disse che avrebbe portato ogni anno ad ...