Bonaccini scalda il Pd | L’Europa sia più simile alla nostra Emilia Romagna

(Di sabato 4 maggio 2024) Forlì, 5 maggio 2024 – Settanta minuti di accuse, riflessioni, ricordi e aneddoti, stimolato dalle domande di Agnese Pini, direttrice del Carlino e del Quotidiano Nazionale. Stefanoprende applausi convinti dal popolo del Pd,ritrovata Festa dell’Unità di Vecchiazzano, dove oggi sarà invece protagonista la segretaria nazionale Elly Schlein. Il presidente della regione, in campagna elettorale in vista delle prossime elezioni europee (è capolista dei dem nella circoscrizione Nord-Est che comprende anche laterra), ha affrontato diversi temi con il suo stile diretto: dai venti di guerra che soffiano in Europa, alle forti criticheLega e al governo di Giorgia Meloni, passando attraverso le divisioni all’interno del Pd, il recente 25 aprile e il ...