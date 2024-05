F1 - Toto Wolff durissimo | Anche un mago come Newey farebbe fatica a risolvere i nostri problemi

Toto Wolff ha nuovamente discusso della prospettiva di ingaggiare Max Verstappen per la prossima stagione, dicendo che “tutti aspettano di vedere cosa farà”, ma al caposquadra della Red Bull, Christian Horner , le dichiarazioni non sono piaciute, chiedendosi perché il pilota olandese lascerebbe la ... Continua a leggere>>

Mercedes potrebbe avere il sostituto di Hamilton in casa. Si tratta di Kimi Antonelli, diciasettenne di Bologna, che attualmente gareggia in F2, compagno di squadra di Oliver Bearman nel team Prema. Toto Wolff è indeciso: non sa se sia giusto portare Antonelli in Mercedes subito o fargli fare un ... Continua a leggere>>