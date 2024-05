Federica Pellegrini e Matteo Giunta | Le cose vanno malissimo

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di domenica 5 maggio 2024)hanno finalmente realizzato il loro desiderio di diventare genitori. I due, infatti, hanno accolto nelle loro vite la piccola Matilde lo scorso gennaio. Eppure, non è sempre tutto come sembra. Ecco come stanno andando letra di loro dopo la gravidanza. Se già il momento della gravidanza aveva significato un periodo spartiacque per, la nuotatrice ha imparato a conoscere, e di conseguenza ad apprezzare e odiare, le difficoltà di una vita da genitore. Anche i rapporti con, infatti, non proseguono come previsto e pianificato. La coppia deve fare fronte alle prime difficoltà....