Napoli-Scafati oggi in tv | programma - orario e diretta Serie A1 2023 2024 basket

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 5 maggio 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come 30^ giornata dellaA1di. L’ultimo turno della stagione regolare vede inquesto derby campano tra due squadre che non hanno più niente da chiedere alla stagione, chiusa fuori dalla zona playoff. Un risultato in qualche modo deludente per gli uomini di coach Milicic, che dopo un grande avvio di campionato si sono via via adagiati, forse anche sazi dopo il grande exploit della splendida vittoria in Coppa Italia, che rende la campagna degli azzurri comunque positiva. È apparsa un po’ fragile, invece,, che negli ultimi tre mesi ha raccolto appena due vittorie, conquistando comunque una ...