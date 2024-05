Gp Miami - Verstappen in pole position con Red Bull davanti alle Ferrari

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 4 maggio 2024) (Adnkronos) – Maxincon la Rednel Gp didi Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il pilota olandese, campione del mondo e leader del Mondiale 2024 di Formula 1, dopo aver vinto la Sprint completa il suo super-sabato con il miglior tempo nelle qualifiche.conquista la, la 38esima della carriera e la sesta in altrettante gare quest’anno, con un giro in 1’27”241. L’olandese precede ladel monegasco Leclerc (+0”141) che, dopo il secondo posto nella Sprint, completa la prima fila sulla griglia del Gp in programma domenica 5 maggio. Lo spagnolo Sainz, con l’altra rossa, chiude con il terzo tempo (+0”214) e apre la seconda fila ...