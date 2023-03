L’inizio del Ramadan slitta di un giorno

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – Non è stata avvistata la luna nuova questa sera in Arabia Saudita:di undel. Il mese sacro dell’Islam prenderà quindi il via ufficialmente giovedì 23 marzo 2023, come riporta l’agenzia di stampa Spa. Anche negli Emirati Arabi Uniti ilavrà inizio dopodomani, come spiega l’agenzia di stampa Wam. Il comitato per l’avvistamento della luna si è infatti riunito oggi presso il dipartimento giudiziario di Abu Dhabi dopo le preghiere del maghrib (tramonto) e ha annunciato che non si poteva ancora vedere una nuova falce di luna. Stesso scenario in Libia, dove la massima autorità religiosa, la Casa delle Fatwa, ha decretato che il mese sacro comincerà il 23 marzo. Durante il, che dura 29 o 30 giorni, i musulmani digiunano dall’alba ...