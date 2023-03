Cerveteri | al lavoro per l’apertura della sesta farmacia comunale

(Di martedì 21 marzo 2023)– Una delibera di straordinaria importanza quella approvata dalla Giuntadidel Sindaco Elena Gubetti. In votazione infatti l’atto relativa all’ “Autorizzazione aled esercizion.6 gestita dal Comune di”. In questo modo il Comune diattiva le azioni propedeutiche aldi unanel territoriodi. “di unaè un progetto sul quale abbiamo iniziato a lavorare già nella precedente esperienza amministrativa – ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Terzobinarioit : Gubetti: “Al lavoro per l’apertura della sesta farmacia comunale di Cerveteri” -

, Gubetti: 'Aper l'apertura della sesta farmacia comunale' - Una delibera di straordinaria importanza quella approvata dalla Giunta comunale didel Sindaco Elena Gubetti. In ...In questo modo il Comune diattiva le azioni propedeutiche all'apertura di una sesta farmacia comunale nel territorio comunale di. "L'apertura di una sesta farmacia comunale è un ......Funari espugnano il campo dell'Alba Roma - Pietro Favale e Lorenzo Funari fanno goal e il... Il primato non è frutto del caso, ma il risultato di unche parte da lontano. Siamo un ...

Cerveteri, Gubetti: “Al lavoro per l'apertura della sesta farmacia ... L'agone

CERVETERI - Una delibera di straordinaria importanza quella approvata dalla Giunta comunale di Cerveteri del Sindaco Elena Gubetti. In votazione infatt ...Una delibera di straordinaria importanza quella approvata dalla Giunta comunale di Cerveteri del Sindaco Elena Gubetti. In votazione infatti l’atto relativa all’ “Autorizzazione all’apertura ed ...