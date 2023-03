"Non è un primate": disastro di Claudio Lippi, l'insulto al ragazzo brasiliano (Di lunedì 20 marzo 2023) Una gaffe che ha fatto parecchio discutere quella di cui si è reso protagonista Claudio Lippi a Da noi a ruota libera su Rai 1. Cos'è successo di preciso? Durante l'intervista, il conduttore ha notato un ragazzo di colore fra il pubblico e ha voluto parlargli per chiedergli dei suoi folti capelli ricci. Poi ha detto: “Ma è fantastico, è italiano? Ah, metà brasiliano? Ecco perché. Ma sempre nell'atto umano, cioè è un essere umano, non è un primate”. La Fialdini, un po' a disagio, ha cercato di andare avanti con la trasmissione e cambiare argomento. Questa è stata la seconda gaffe della giornata di domenica su Rai 1. Poco prima, a Domenica In, protagonista di un triste scivolone è stato Vittorio Sgarbi. Il critico ha raccontato un aneddoto che gli sarebbe stato narrato da una sua assistente. Un aneddoto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Una gaffe che ha fatto parecchio discutere quella di cui si è reso protagonistaa Da noi a ruota libera su Rai 1. Cos'è successo di preciso? Durante l'intervista, il conduttore ha notato undi colore fra il pubblico e ha voluto parlargli per chiedergli dei suoi folti capelli ricci. Poi ha detto: “Ma è fantastico, è italiano? Ah, metà brasiliano? Ecco perché. Ma sempre nell'atto umano, cioè è un essere umano, non è un”. La Fialdini, un po' a disagio, ha cercato di andare avanti con la trasmissione e cambiare argomento. Questa è stata la seconda gaffe della giornata di domenica su Rai 1. Poco prima, a Domenica In, protagonista di un triste scivolone è stato Vittorio Sgarbi. Il critico ha raccontato un aneddoto che gli sarebbe stato narrato da una sua assistente. Un aneddoto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesZaky : RT @EdoardoBuffoni: Claudio Lippi indica un ragazzo nel pubblico: “E’ italiano? Ah, è per metà brasiliano. Ecco perché. Diciamo, che sta se… - maurizioscatola : @gisellaruccia Sbottare non è professionale da parte di una giornalista, anche davanti all'assurdità del proprio in… - G_bussacchini : @SteGabri @trash_italiano Mah insomma, questo signore si è voluto accertare che non fosse un “primate”. Ci vedo un… - VNSTABLEDREW : Tra questo, Sgarbi che da della troia alla figlia e QUELL'ALTRO del 'Ah comunque essere umano non primate' darei fu… - CarriaggioM : RT @FAsere64: @OizaQueensday È un essere umano, non è un primate. Detto da un macaco bianco con l'Alzehimer al galoppo e senza che nessuno… -