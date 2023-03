Juventus | sospiro di sollievo per le condizioni di Chiesa | il comunicato UFFICIALE

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Juventus, sospiro di sollievo per le condizioni di #Chiesa: il comunicato - GulloMoris : Lunedì mattina: Mi sveglio felice che la mia squadra, ancora una volta, ha vinto onestamente sul campo. Sospiro di… - OggiSportNotiz2 : #Juventus, #Allegri tira un sospiro di sollievo: #Chiesa e #DiMaria convocati per Friburgo #SCFJUV #UEL… -

Nel secondo tempo lasi rende pericolosa con le verticalizzazioni per Vlahovic mentre l'... facendo tirare undi sollievo a Szczesny e compagni. Gli highlights del match: .c - entry > ...Con il Real sull'attuale attaccante nerazzurro, lapotrebbe tirare undi sollievo visto che vedrebbe una delle società interessate a Vlahovic uscire di ...Sarà difficile poter contare su Federico Chiesa per la trasferta di Friburgo. Dopo aver tirato undi sollievo per non aver riportato lesioni al ginocchio destro (non quello operato) il calciatore è tornato in campo per svolgere un programma di lavoro specifico. Le possibilità di rivederlo ...

FLASH | Juventus, infortunio Chiesa: sospiro di sollievo dagli esami strumentali per Allegri FantaMaster

Oggi gli accertamenti clinici La Juventus e i suoi tifosi possono tirare un sospiro di sollievo. Gli accertamenti a cui si è sottoposto oggi Federico Chiesa hanno infatti escluso lesioni al ginocchio.Le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno". Sospiro di sollievo, dunque, per la Juventus: gli esami hanno escluso delle lesioni, Chiesa verrà valutato giorno dopo giorno.