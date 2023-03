Elena Rybakina in trionfo agli Indian Wells: rivincita sulla Sabalenka (Di lunedì 20 marzo 2023) Poco meno di due mesi dopo, la finalissima degli Australian Open al femminile ha visto la sua ‘riedizione’. Stavolta il terreno di gioco era il cemento americano degli Indian Wells e, soprattutto, Elena Rybakina si è presa la sua rivincita su Aryna Sabalenka. Una sfida intensa durata poco più di due ore e conclusasi con il punteggio finale di 7-6, 6-4. Elena Rybakina, ecco il primo WTA 1000 Elena Rybakina (Credit foto – pagina Facebook Wimbledon)Gerarchie semi-riscritte e diverse prime volte. Su tutte spiccano il primo trionfo in un 1000 e il primo successo, dopo quattro confronti, contro la Sabalenka. Elena Rybakina oggi si è svegliata da numero ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 marzo 2023) Poco meno di due mesi dopo, la finalissima degli Australian Open al femminile ha visto la sua ‘riedizione’. Stavolta il terreno di gioco era il cemento americano deglie, soprattutto,si è presa la suasu Aryna. Una sfida intensa durata poco più di due ore e conclusasi con il punteggio finale di 7-6, 6-4., ecco il primo WTA 1000(Credit foto – pagina Facebook Wimbledon)Gerarchie semi-riscritte e diverse prime volte. Su tutte spiccano il primoin un 1000 e il primo successo, dopo quattro confronti, contro laoggi si è svegliata da numero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SuperTennisTv : Finale degli Australian Open vendicata: Elena Rybakina batte Sabalenka 7-6 6-4 e conquista il 1° #WTA 1000 della ca… - WeAreTennisITA : RYBAKINA CAMPIONESSA ?? Elena vince una partita non bellissima battendo Sabalenka per 7-6 6-4, Aryna ha commesso 10… - mauri48aho : RT @WeAreTennisITA: RYBAKINA CAMPIONESSA ?? Elena vince una partita non bellissima battendo Sabalenka per 7-6 6-4, Aryna ha commesso 10 dop… - KZEmbassyIT : La campionessa di #Wimbledon, la tennista kazaka Elena Rybakina ha vinto @WTA Indian Wells 2023 sconfiggendo in fin… - Fprime86 : RT @WeAreTennisITA: RYBAKINA CAMPIONESSA ?? Elena vince una partita non bellissima battendo Sabalenka per 7-6 6-4, Aryna ha commesso 10 dop… -