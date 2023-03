Grave incidente nella notte a Robecco sul Naviglio | 4 ragazzi feriti | due in gravi condizioni

(Di domenica 19 marzo 2023) Ilè avvenutotra sabato 18 e domenica 19 marzo 2023 asul, nel Milanese. Nel sinistro sono rimastiquattro giovanie due di loto sono in. Sul posto sono intervenuto i vigili del fuoco e i Carabinieri. Ecco come è andata.... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Grave incidente sulla Cilentana, feriti due ragazzi: uno è grave #Futani - swissinfo_it : Michel Comte, svizzero di Zurigo, classe 1954, è certamente uno dei più celebrati fotografi di moda degli ultimi 50… - ScrivoLibero : Finisce sull'asfalto dopo aver perso il controllo della motocicletta sulla quale viaggiava. E' grave un 40enne che… - gazzettaparma : Tragico incidente a Borgonovo: auto nel fosso, morta una giovane di 22 anni. Grave il fratello - grafuio : RT @elenaagiordani: “Amo la mia tl” e poi hanno la home piena di gente che augura la morte a Perez. Si vede che non avete mai assistito ad… -

... l'auto rompe il guardrail e si ribalta nella scarpatanel milanese, due feriti gravi Il ... Moltoanche un ventunenne trasportato all'ospedale San Carlo. In condizioni che non destano ...La sua vita è cambiata ad un certo punto per un. A Los Angeles (dove abitava) rischiò di perdere la vista, e fu costretto quindi a interrompere questa sua attività. È subentrata la ...Unsi è verificato la notte scorsa intorno all'una a Robecco sul Naviglio, nel Milanese, dove nello schianto di un'auto contro il muro di recinzione di uno stabile sono rimasti feriti ...

Schianto sulla provinciale, auto finisce fuori strada: tre feriti gravi RomaToday

Fin da subito le sue condizioni sono parse molto serie. Sul posto dell’incidente oltre alla Polstrada di Castelfranco, per i rilievi del caso, anche i Vigili del fuoco che hanno estratto il ragazzo ...A bordo delle auto c’erano due due ragazzi: ha avuto la peggio il giovane conducente della Fiat Punto, immediatamente condotto presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania dove versa in gravi ...