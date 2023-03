Ultime Notizie – Milan-Napoli nei quarti di Champions, la reazione di Pioli e Spalletti (Di venerdì 17 marzo 2023) Milan-Napoli nei quarti di finale di Champions League: un doppio derby italiano per conquistare un posto in semifinale. L’abbinamento deciso dal sorteggio effettuato oggi a Nyon piace agli allenatori della due squadre. “Avrei preferito non incontrare una italiana. Il Milan è un Club di grande esperienza e di storia vincente”, dice senza mezzi termini Luciano Spalletti, tecnico del Napoli capolista in campionato. “Contro l’Eintracht nel ritorno degli ottavi di finale abbiamo vinto una partita con tante insidie, perchè quando tutti dicono che sei favorito per passare il turno, ti conferiscono una pressione psicologica notevole. Poi la felicità è stata tanta perchè abbiamo conquistato un traguardo storico. Però è anche vero che la felicità dura fino al prossimo turno, e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 17 marzo 2023)neidi finale diLeague: un doppio derby italiano per conquistare un posto in semifinale. L’abbinamento deciso dal sorteggio effettuato oggi a Nyon piace agli allenatori della due squadre. “Avrei preferito non incontrare una italiana. Ilè un Club di grande esperienza e di storia vincente”, dice senza mezzi termini Luciano, tecnico delcapolista in campionato. “Contro l’Eintracht nel ritorno degli ottavi di finale abbiamo vinto una partita con tante insidie, perchè quando tutti dicono che sei favorito per passare il turno, ti conferiscono una pressione psicologica notevole. Poi la felicità è stata tanta perchè abbiamo conquistato un traguardo storico. Però è anche vero che la felicità dura fino al prossimo turno, e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, oggi vertice sull' adesione alla Nato di Finlandia e Svezia. LIVE - putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - nic_frigo : RT @Agenzia_Ansa: Il Bundestag tedesco ha approvato la riforma che prevede una riduzione dei deputati che non potranno essere più di 630. L… - mikemoratinos : RT @Agenzia_Ansa: Il Bundestag tedesco ha approvato la riforma che prevede una riduzione dei deputati che non potranno essere più di 630. L… - MisaluAye : RT @Agenzia_Ansa: Il Bundestag tedesco ha approvato la riforma che prevede una riduzione dei deputati che non potranno essere più di 630. L… -