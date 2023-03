Massimo Imparato nuovo segretario di Cisl Fp Irpinia (Di venerdì 17 marzo 2023) “La Funzione Pubblica vuole una Italia unita ed eguale, nei diritti e nei doveri, perché solo se restiamo uniti ed eguali si può valorizzare al meglio il territorio. Parta dalle aree interne una grande alleanza tra il sindacato e le istituzioni locali, i movimenti, le associazioni e tutte le rappresentanze organizzate per contrastare il progetto di autonomia differenziata, garantire i livelli essenziali delle prestazioni ed eliminare il divario che c’è tra il Mezzogiorno e il resto del Paese”. Il leader nazionale della Cisl Funzione Pubblica Maurizio Petriccioli ha concluso così il congresso straordinario della federazione dell’Irpinia Sannio ad Avellino, al termine del quale sono stati eletti Massimo Imparato come nuovo segretario generale, Sonia Petrucciani e Walter Perillo come ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 marzo 2023) “La Funzione Pubblica vuole una Italia unita ed eguale, nei diritti e nei doveri, perché solo se restiamo uniti ed eguali si può valorizzare al meglio il territorio. Parta dalle aree interne una grande alleanza tra il sindacato e le istituzioni locali, i movimenti, le associazioni e tutte le rappresentanze organizzate per contrastare il progetto di autonomia differenziata, garantire i livelli essenziali delle prestazioni ed eliminare il divario che c’è tra il Mezzogiorno e il resto del Paese”. Il leader nazionale dellaFunzione Pubblica Maurizio Petriccioli ha concluso così il congresso straordinario della federazione dell’Sannio ad Avellino, al termine del quale sono stati eletticomegenerale, Sonia Petrucciani e Walter Perillo come ...

