Tutto pronto per la magica serata del Gran Galà dello Sport Città di Castiglion Fiorentino

Una Grande parata di Sportivi e campioni al centro della serata di lunedì 20 marzo al Teatro "Mario Spina"

