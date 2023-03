Soleil Sorge risponde piccata a Sophie Codegoni: tutto per dei costumi! (Di giovedì 16 marzo 2023) A quanto pare le polemiche e gli scontri a distanza tra le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge e Sophie Codegoni non si sono affatto placati. Ricorderete che la conduttrice del GF Vip Party per questa settimana edizione, aveva accusato la Bonas di Avanti un altro di aver copiato la sua linea di costumi da bagno. Il tutto portando anche ad uno scontro social tra i due fandom. Inutile dire le due influencer sono tornate nuovamente a lanciarsi accuse e frecciatine. Vediamo che cos’è successo e cosa hanno detto. Sophie Codegoni: “Non sapevo che i costumi li avesse inventati Soleil” Sophie Codegoni è stata ospite di Casa Chi dove è tornata su quest’argomento. Che cos’ha detto la fidanzata di ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 16 marzo 2023) A quanto pare le polemiche e gli scontri a distanza tra le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6,non si sono affatto placati. Ricorderete che la conduttrice del GF Vip Party per questa settimana edizione, aveva accusato la Bonas di Avanti un altro di aver copiato la sua linea di costumi da bagno. Ilportando anche ad uno scontro social tra i due fandom. Inutile dire le due influencer sono tornate nuovamente a lanciarsi accuse e frecciatine. Vediamo che cos’è successo e cosa hanno detto.: “Non sapevo che i costumi li avesse inventatiè stata ospite di Casa Chi dove è tornata su quest’argomento. Che cos’ha detto la fidanzata di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MedInfinityIT : Siete pronti per la challenge più stilosa della tv? ???? Veronica Ruggeri con Carla Gozzi, Soleil Sorge, Giorgia Palm… - tuttopuntotv : Soleil Sorge risponde piccata a Sophie Codegoni: tutto per dei costumi! #gfvip #solphie #solearmy #basciagoni - blogtivvu : Soleil e Sophie, continua il catfight tra le due ex Vippone: la Sorge non molla #gfvip #solearmy #basciagoni - 361_magazine : Sophie Codegoni su Instagram ha lanciato una frecciatina alla sua ex compagna d'avventura del Gf Vip 6, Soleil Sorg… - carmen_cupini : RT @Gianni_gian13: E VAIIIIIIIIIII ?????????????? #UnArmadioPerDue il programma di La5 con Soleil Sorge in tendenza ! ???????????????????? #SoleArmy https:/… -